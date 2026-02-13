Schiavi teleguidati dall’algoritmo | la vita difficile di 200 rider

Rimini, 13 febbraio 2026 – Duecento rider della zona lavorano sotto il controllo di un algoritmo che decide ogni loro mossa, spesso senza alcuna garanzia o tutela, dopo che le indagini a Milano hanno portato a un fascicolo per presunto caporalato contro una società di consegne.

Rimini, 13 febbraio 2026 – Dopo i fatti di Milano e l’apertura di un fascicolo da parte della Procura per presunto caporalato nei confronti di una società di delivery, il tema dei rider torna con forza anche a Rimini e provincia. Qui i numeri sono più contenuti, ma le dinamiche non sono così diverse e il dibattito è tutt’altro che chiuso. “Parliamo di circa 200 rider – spiega Valeria Podrini, segretaria di Nidil Cgil Rimini – concentrati soprattutto tra la zona mare e il centro storico”. A Rimini si usa prevalentemente la bicicletta, mentre a Riccione è più diffusa l’auto. Giovani, stranieri e "teleguidati" dall'algoritmo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

