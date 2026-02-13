Schianti in A14, 4 feriti. Ma i lavori sono quasi fatti Il primo tamponamento di ieri in A14 è avvenuto nella galleria ‘Croce’, nel territorio di San Benedetto, quando F. è stato coinvolto e ha riportato ferite lievi. Un incidente che si è verificato in una fase in cui i lavori di manutenzione sulla corsia sono quasi completati, riducendo così i rischi di altri tamponamenti.

Il primo tamponamento di ieri in A14 è accaduto nella galleria ‘Croce’, territorio di San Benedetto: è rimasto ferito F. A. di 64 anni, abruzzese, dipendente della ditta ‘effe pavimentazioni’ di Notaresco. Il sinistro, che ha visto coinvolti un autocarro, un camion e un’auto, si è registrato poco prima di mezzogiorno sulla carreggiata nord che è rimasta bloccata per circa un’ora. Secondo la prima ricostruzione, in fase di rallentamento, il conducente del camion della ditta abruzzese, ha tamponato il mezzo pesante della ditta Abruosi&Viscardi di Massignano, subendo danni importanti sul lato passeggeri dove, per fortuna, non si trovava nessuno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianti in A14, 4 feriti. Ma i lavori sono quasi fatti

Nelle ultime ore, numerosi incidenti si sono verificati sulle strade reggiane, causando feriti e danni.

Il 21 gennaio, durante il question time alla Camera dei deputati, Salvini sarà chiamato a rispondere sui ritardi nei lavori di completamento della A14 nel tratto abruzzese.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Schianti in A14, 4 feriti. Ma i lavori sono quasi fatti; Schianto in autostrada, traffico in tilt: code di oltre 4 chilometri; Schianto in galleria, un ferito e 4 chilometri di coda lungo l’autostrada; Carambola in autostrada, auto cappotta fuori strada dopo lo scontro con un camion con materiale radioattivo: due feriti, uno è grave.

Caos A14, camion carico di letame si schianta sul new jersey tra Cattolica e Pesaro: coda fino a 4 km. Altro incidente tra Fano e MarottaFANO - Incidente in A14 tra Fano e Marotta-Mondolfo, avvenuto poco prima delle 15.30: due km di coda in direzione Taranto. Pomeriggio complicato sul tratto: alle 16 è segnalata una nuova coda e forti ... corriereadriatico.it

Inseguimento e schianto in A14Prima l'inseguimento poi lo schianto. Attorno alle 8 di questa mattina l'incidente che dalle prime informazioni avrebbe coinvolto una vettura con a bordo due malviventi che sfrecciavano ... rainews.it

Schianto sulla Provinciale 234: auto ribaltata e due feriti trasportati in ospedale - facebook.com facebook

Auto, furgone e camion: schianto all'incrocio. Tre feriti all'alba a Domegliara: uno è grave x.com