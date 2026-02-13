Scherma | europei giovanili Aruta e di Martino per la Campania
Giuseppe Di Martino ha conquistato una storica medaglia d’oro nel fioretto ai Campionati Europei Giovanili, portando la Campania sul podio internazionale. La sua vittoria, arrivata nella categoria Cadetti, è il risultato di una lunga preparazione e di un talento che si è fatto notare fin dalle qualificazioni. La Regione si distingue ancora una volta come centro di eccellenza nella scherma, grazie anche alla presenza di Aruta e Di Martino, che rappresentano con orgoglio la forza dei giovani talenti campani.
Campania in pedana agli Europei Cadetti e Giovani: di martino fa la storia nel fioretto. Grande gioia per la scherma campana che sarà protagonista ai prossimi Europei Cadetti e Giovani di Tbilisi, in programma dal 20 al 27 febbraio. Sarà una prima volta storica per il fioretto regionale che mai aveva visto un fiorettista campano partecipare agli Europei Cadetti: si tratta di Giuseppe Di Martino, portacolori del Club Scherma Salerno, scelto dal Ct ed ex olimpionico Simone Vanni. Tra i 47 azzurrini prescelti dai commissari tecnici delle tre armi c’è anche il nome del salernitano che prenderà parte alla prova individuale di fioretto maschile sabato 21 febbraio e a quella a squadre lunedì 23 febbraio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
