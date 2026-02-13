Marcelo Hiljemark e Massimiliano Allegri hanno deciso le formazioni ufficiali per il match tra Pisa e Milan, che si gioca nel 25° turno di Serie A. Hiljemark ha puntato su un 4-3-3 con diversi giovani in campo, mentre Allegri ha scelto di mantenere un assetto più solido con alcuni titolari storici. La partita si svolgerà allo stadio Romeo Anconetani, con circa 10.000 spettatori previsti.

formazioni ufficiali per Pisa e Milan emergono per il 25° turno della Serie A 202526, evidenziando le scelte dei due allenatori in vista dello scontro. per Pisa, la disposizione di metà campo e difesa privilegia una configurazione 3-4-2-1 con tre difensori centrali, due esterni a centrocampo e due trequartisti alle spalle della punta. per Milan, la formazione propone una linea a tre in difesa e una mediana più movimentata con tre centrali di reparto e due esterni di livello, sostenuti da due trequartisti e dall'attaccante di riferimento. l'attenzione è focalizzata sui nomi schierati in ogni reparto, sui ruoli presi in carico dai singoli interpreti e sull'ordine di ingresso in campo, elementi chiave per valutare l'assetto tattico previsto dall'incontro.

Scelte di Hiljemark e Allegri per Pisa-Milan: le formazioni ufficiali della sfida di Serie A

Hiljemark ha deciso di schierare il Pisa con una formazione offensiva, mentre Allegri punta su un Milan compatto, entrambi pronti a mettere in campo le proprie strategie per il match del 25° turno di Serie A.

Nella partita tra Pisa e Milan, il nome di Hiljemark compare tra i titolari perché il tecnico del Pisa ha deciso di farlo giocare al fianco del terzo portiere Nicolas, in assenza di altri infortunati.

