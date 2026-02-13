’Sceicco’ Omar Unico processo

Sceicco Omar Mohamed, imprenditore calabrese da tempo residente a Bologna, si trova al centro del processo che si svolge davanti al collegio presieduto dal giudice Fabio Cosentino, con otto imputati e una società coinvolti, in seguito alle accuse di frode fiscale legate a una serie di operazioni finanziarie sospette.

Prosegue davanti al collegio presieduto dal giudice Fabio Cosentino il processo a carico di otto persone (più una società), tra cui l’imprenditore di origine calabrese da tempo residente a Bologna, Omar Mohamed. Gli imputati sono accusati a vario titolo di riciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, usura, estorsioni, malversazione di erogazioni pubbliche, trasferimento fraudolento di valori, detenzione di droga, sfruttamento della prostituzione e tentato sequestro di persona. In alcuni casi con l’aggravante del metodo mafioso. Il processo scaturisce da una inchiesta (pm Flavio Lazzarini, ora trasferito a Modena) della Dda, mentre in aula c’è il pm Marco Imperato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il processo a Omar Mohamed, noto come ‘lo sceicco’, e ad altre cinque persone, è iniziato a Bologna.

Omar Mohamed, noto come ‘Sceicco’, torna dietro le sbarre: l’imprenditore 40enne è stato nuovamente arrestato a Bologna, sospettato di aver riciclato denaro proveniente dal racket attraverso i suoi locali.

