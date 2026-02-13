Scappa dagli usurai giudici bloccano espulsione di un migrante

Scappa dagli usurai, un migrante bengalese si salva dall’espulsione grazie a una sentenza del tribunale di Bologna. I giudici hanno riconosciuto la protezione sussidiaria a un uomo in fuga da un debito estorsivo, evidenziando come il suo caso sia stato aggravato da minacce e pressioni continue. La decisione si basa sulla verifica che il rischio di ritorsioni nel suo paese di origine fosse concreto, ma questa volta la sua richiesta di restare in Italia ha avuto un esito positivo.

di Filippo Jacopo Carpani – Il tribunale di Bologna ha riconosciuto la protezione sussidiaria ad un 30enne bengalese, la cui vicenda aveva innescato nell'ottobre 2024 uno scontro acceso tra la magistratura e l'esecutivo sul decreto "Paesi sicuri". Secondo i giudici, se l'uomo dovesse tornare in patria, sarebbe esposto a "trattamenti degradanti". La sentenza ha chiuso una vicenda giudiziaria durata oltre un anno, iniziata quando la commissione territoriale di Forlì-Cesena aveva rifiutato la domanda di protezione del migrante. Al tempo, gli atti del procedimento erano stati rinviati alla Corte di giustizia europea per chiedere se dovesse prevalere la normativa comunitaria o la legislazione nazionale.