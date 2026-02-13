Scandone Avellino-Step Back Caiazzo match rinviato

La partita tra la Scandone Avellino e Step Back Caiazzo, in programma per il 21 febbraio alle 19:00, è stata rinviata al 4 marzo alle 20:00 a causa di problemi organizzativi che hanno impedito l’allestimento adeguato del campo.

Si comunica che la gara tra la Scandone Avellino e Step Back Caiazzo, inizialmente prevista per il giorno 21022026 alle ore 19:00, è stata rinviata al 04032026 alle ore 20:00. Lo spostamento si è reso necessario a causa dell'indisponibilità del campo di gioco della società ospitante.