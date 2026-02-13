Scambiano un tumore per una puntura d'insetto operaio ora invalido chiede risarcimento all'Azienda sanitaria

Nel 2023, un uomo di 52 anni di Trento ha perso l’uso di gran parte del corpo dopo che i medici del pronto soccorso hanno confuso un tumore con una puntura d'insetto. La diagnosi errata ha portato a un ritardo nel trattamento, aggravando la sua condizione. Ora l’uomo chiede un risarcimento all’Azienda sanitaria, chiedendo di fare chiarezza su quanto accaduto.

Un uomo di 52 anni si è ritrovato invalido al 67% dopo che, nel 2023, alcuni medici del pronto soccorso di Trento scambiarono un tumore per l'effetto di una puntura d'insetto. Trento, scambiano un tumore per una puntura d'insetto: operaio rimasto invalido chiede risarcimento all'azienda sanitaria Trento, Enrico Facchinelli, operaio 52enne di Lavis, ha perso l'uso di parte delle gambe dopo aver ricevuto un vaccino che lui stesso considera errato, scambiato per una puntura d'insetto. "È soltanto una puntura d'insetto". Invece la diagnosi è spaventosa: dramma in Italia, da brividi Enrico Facchinelli, operaio di 52 anni di Lavis, si sente tranquillo dopo una puntura d'insetto. Trento, scambiano un tumore per una puntura d'insetto: operaio rimasto invalido chiede risarcimento all'azienda sanitaria La storia di Enrico Facchinelli, operaio 52enne di Lavis, in provincia di Trento, è una vicenda che intreccia dolore, negligenza presunta e la battaglia per...