Salerno, il “Ruggi” registra tre pazienti affetti da scabbia in reparti diversi e cinque operatori sanitari risultati positivi, portando all’avvio immediato di sanificazioni approfondite in tutta la struttura.

SALERNO – Casi di scabbia all’ Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”: la Direzione ha comunicato l’attivazione immediata delle misure previste dai protocolli di controllo e sorveglianza sanitaria. La situazione, riferisce l’Azienda, è costantemente monitorata dai servizi competenti. Tre pazienti in reparti differenti, cinque operatori risultati positivi. Secondo quanto reso noto, al momento sono stati registrati tre casi tra pazienti, attualmente isolati e distribuiti in tre reparti diversi. Parallelamente, nel reparto di Cardiologia sarebbero risultati positivi cinque operatori socio-sanitari, posti in sorveglianza domiciliare con relativa terapia. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Scabbia al “Ruggi” di Salerno: tre pazienti in reparti diversi e 5 operatori positivi, avviate sanificazioni

