Savino Rabotti ci lascia | Reggio Emilia saluta il poeta che ha fatto vivere il dialetto reggiano

Savino Rabotti, poeta e appassionato sostenitore del dialetto reggiano, è morto ieri sera nella sua casa di Reggio Emilia, dopo una lunga battaglia contro una malattia che lo aveva colpito da diversi mesi. La sua scomparsa è stata confermata dai familiari, che hanno ricordato come Rabotti abbia dedicato la vita a preservare e diffondere la lingua locale, scrivendo poesie e partecipando a eventi culturali. Un dettaglio che lo distingue è il suo impegno costante nel coinvolgere le giovani generazioni, portando il dialetto nelle scuole e nelle iniziative pubbliche.

Un Dialetto in Memoria: Reggio Emilia saluta Savino Rabotti, custode di una radice viva. Reggio Emilia piange la scomparsa di Savino Rabotti, poeta e appassionato difensore del dialetto reggiano. La sua figura è stata celebrata durante la cerimonia di premiazione del Premio Luciano Serra, un omaggio che ha ripercorso la sua vita dedicata a preservare un patrimonio linguistico e culturale inestimabile. L’Omaggio al Premio Serra: Normanna Albertini ricorda un intellettuale umile e ironico. La cerimonia del Premio Luciano Serra ha rappresentato un momento di commozione e riflessione. Normanna Albertini ha reso omaggio a Rabotti con un discorso toccante, ripercorrendo la sua traiettoria umana e intellettuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il 6 febbraio 2026, alle ore 17, avrà inizio - nella Sala del Planisfero della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia - la cerimonia conclusiva del Quinto Premio nazionale di poesia "Luciano Serra". Avrò anche luogo un ricordo-tributo alla memoria di Savino Rabotti ( - facebook.com facebook