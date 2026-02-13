Saul Nanni ha indossato tante maschere per interpretare l' assassino vuoto dentro e camaleontico fuori de La Gioia

Saul Nanni ha indossato tante maschere per interpretare l'assassino vuoto dentro e camaleontico fuori de La Gioia. L’attore si è preparato intensamente, allenandosi sui tacchi per un mese, per girare una scena del film ispirato alla tragica morte dell’insegnante Gloria Rosboch nel gennaio 2016. La scena, che riprende i momenti più intensi della vicenda, si distingue per la cura nei dettagli e la fedeltà alla realtà dei fatti.

Saul Nanni, co-protagonista con Valeria Golino ne La gioia di Nicolangelo Gelormini, si è allenato sui tacchi per un mese per girare una scena del film ispirato a un caso di cronaca nera del gennaio 2016, la morte dell’insegnante Gloria Rosboch, che ha già ispirato nel 2017 l'opera teatrale Se non sporca il mio pavimento. L’attore, reduce dal Gattopardo di Netflix, dove interpretava Tancredi, e prima ancora da Fino alla fine di Gabriele Muccino, qui veste i panni del giovane Alessio, un ragazzo che nella vita reale corrisponde a Gabriele Defilippi, ex alunno che fece credere a Gloria Rosboch di amarla, finendo per raggirala e ucciderla. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Saul Nanni ha indossato tante maschere per interpretare l'assassino vuoto dentro e camaleontico fuori de La Gioia Per interpretare Brunello Cucinelli Saul Nanni è andato ben oltre il method acting La gioia, intervista a Saul Nanni: "Il destino è una scelta. L'amore? Spero resti sempre con me" Saul Nanni si racconta tra riflessioni sul destino e l’amore. Contenuti correlati Argomenti discussi: La Gioia: l’educazione sentimentale di Valeria Golino e Saul Nanni. La gioia, intervista a Saul Nanni: Il destino è una scelta. L'amore? Spero resti sempre con meOcchi turchesi, pensiero attento, razionalità e istinto da grande attore. A margine della conferenza stampa de La Gioia di Nicolangelo Gelormini ci ritagliamo un quarto d'ora con Saul Nanni per un'int ... msn.com Saul Nanni: «In La gioia interpreto un ragazzo che usa il corpo per soldi, ballo sui tacchi e mi travesto. Con Deva Cassel viviamo l’amore con naturalezza, come due ventenni ...Il provino con un vestitino preso in prestito dalla fidanzata, un personaggio fragile e disturbato nel nuovo film di Nicolangelo Gelormini. L'attore racconta come tiene insieme lavoro, sentimenti e no ... vanityfair.it Cinema Beltrade. . LA GIOIA ne parliano con il regista Nicolangelo Gelormini insieme a Valeria Golino e Saul Nanni - facebook.com facebook Saul Nanni: «Ho scoperto il mio lato femminile e mi ci sono trovato bene» x.com