Sarah Schleper e suo figlio Lasse Gaxiola partecipano insieme alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, segnando una prima storica per lo sport. Schleper, ex campionessa di slalom gigante, ha deciso di condividere questa esperienza con il figlio, che indossa un casco bianco e guarda avanti con entusiasmo. La loro presenza sul ghiaccio ha attirato l’attenzione di molti spettatori, che hanno seguito con curiosità questa coppia speciale.

Guardate il bimbo con il casco bianco tra le braccia della sua mamma che sorride. Ecco ora entrambi gareggiano alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. C’è sempre una prima volta nei Giochi e non era mai stata raccontata una storia così: perché se è vero che la neve e il ghiaccio “pullulano” di coppie, è molto molto raro che il duo sia formato da madre e figlio. A scrivere l’insolita storia sono Sarah Schleper, 46 anni, e suo figlio Lasse Gaxiola, 18: madre e figlio che gareggiano nella stessa edizione dei Giochi Olimpici, ma in sedi diverse. Lei a Cortina d’Ampezzo, lui a Bormio, a circa quattro ore di distanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sarah Schleper e Lasse Gaxiola, madre e figlio insieme in gara alle Olimpiadi: una prima storica

Sarah Schleper e Lasse Gaxiola, madre e figlio messicani, parteciperanno insieme alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 perché entrambi gareggiano nello sci alpino, un evento raro che ha attirato molta attenzione.

Sarah Schleper, ex sciatrice professionista, ha deciso di tornare in gara a 46 anni.

