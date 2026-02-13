Sarah Schleper e Lasse Gaxiola madre e figlio insieme alle Olimpiadi 2026 | un caso unico ai Giochi

Sarah Schleper e Lasse Gaxiola, madre e figlio messicani, parteciperanno insieme alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 perché entrambi gareggiano nello sci alpino, un evento raro che ha attirato molta attenzione.

I messicani Sarah Schleper e Lasse Gaxiola sono madre e figlio, entrambi prendono parte alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Non era mai successo che madre e figlio gareggiassero in una Olimpiade invernale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su sarah schleper

Sarah Schleper, ex sciatrice professionista, ha deciso di tornare in gara a 46 anni.

La slittinista statunitense Sophia Kirkby sta attirando l’attenzione dei media in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.

Ultime notizie su sarah schleper

