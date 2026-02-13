Sanzione disciplinare allontanamento dalle lezioni ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti ELENCO per REGIONE

Il decreto del Presidente della Repubblica del 8 agosto 2025 ha imposto sanzioni disciplinari, tra cui l’allontanamento dalle lezioni, a causa di comportamenti scorretti degli studenti. Per garantire un ambiente sicuro e ordinato, sono state predisposte strutture dedicate ad accogliere gli studenti che devono scontare questa misura. In tutta Italia, le istituzioni scolastiche si sono organizzate per offrire supporto e spazi adeguati, garantendo continuità educativa anche durante la sospensione dalle lezioni. Ecco l’elenco delle strutture disponibili per regione, che rappresentano un passo importante per gestire le sanzioni in modo efficace e umanizzato.

Sanzioni disciplinari: l' articolo 4, commi 8,8-bis e 8 - ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025 n. 134 ha modificato il DPR 24 giugno 1998 n. 249, recante "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria". L'articolo Sanzione disciplinare "allontanamento dalle lezioni", ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti ELENCO per REGIONE.