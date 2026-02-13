Santa Giulia, l’eredità olimpica: una maxi-arena da 10 in pagella, ma resta il nodo dei trasporti quando non ci saranno più le navette: ecco i nostri voti Milano, 13 febbraio 2026 – Salendo e scendendo le scale dei tre settori dell’Arena olimpica di Santa Giulia si respira ancora l’odore tipico di un cantiere, quello di calce e di cemento armato. La struttura, completata grazie ai fondi per le Olimpiadi, si presenta imponente e pronta ad accogliere eventi di grande richiamo. Tuttavia, il problema dei trasporti rimane aperto: senza le nav

L'olfatto ci ricorda che il nuovo impianto è stato completato da poche settimane, in tempo per i Giochi invernali di Milano-Cortina inaugurati lo scorso 6 febbraio. Ma gli altri sensi – in primis la vista – ci mostrano una nuova e modernissima arena coperta da 16 mila posti, la più grande in Italia, la vera e grande eredità dell'evento a Cinque Cerchi per il capoluogo lombardo. MILANO 9 GENNAIO 2026 LA SANTA GIULIA ICE HOCKEY ARENA DI MILANO REALIZZATA PER OSPITARE LE GARE DI HOCKEY SU GHIACCIO PER LE OLIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA 2026 NELLA FOTO TIFOSI E SPETTATORI IERI SERA IN OCCASIONE DEL TEST EVENT CON LA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA TRA VARESE E CALDARO FOTO ROBY BETTOLINI

© Ilgiorno.it - Santa Giulia, l’eredità olimpica: una maxi-arena da 10 in pagella, ma resta il nodo dei trasporti quando non ci saranno più le navette: ecco i nostri voti

L’Arena Santa Giulia di Milano si trova nel quartiere omonimo e sarà uno dei principali luoghi dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

