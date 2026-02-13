Sansepolcro, i Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro hanno rintracciato in poche ore una donna di Città di Castello dopo che aveva inviato ai familiari un messaggio allarmante tramite WhatsApp, evitando così un possibile gesto estremo.

Provvidenziale intervento dei Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro, che sono riusciti a rintracciare in breve tempo una donna originaria di Città di Castello dopo l’invio ai familiari di un messaggio dal contenuto preoccupante tramite una nota applicazione di messaggistica. La donna, rimasta vedova in seguito a un tragico incidente stradale che aveva coinvolto il marito, aveva scritto parole cariche di sconforto, tali da far temere per la sua incolumità. Allarmati dal contenuto del messaggio e consapevoli del delicato momento personale che stava attraversando, i familiari hanno immediatamente contattato i Carabinieri. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Sansepolcro, messaggio allarmante ai familiari: i Carabinieri rintracciano una donna e scongiurano il peggio

