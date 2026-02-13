Sanremo Tommaso Paradiso al Quirinale | Mattarella ci ha incoraggiati e inorgogliti

Tommaso Paradiso ha incontrato Sergio Mattarella al Quirinale, un momento emozionante per il cantante. La visita si è svolta in vista del Festival di Sanremo, che si terrà tra pochi giorni. Il presidente della Repubblica ha incoraggiato e inorgoglito gli artisti, ascoltando le loro aspettative e condividendo un momento di complicità. Paradiso ha raccontato di aver ricevuto parole di stimolo che gli hanno dato energia per affrontare la manifestazione. La visita si è conclusa con un sorriso e una stretta di mano, simbolo di un legame forte tra cultura e istituzioni.

L'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale per i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo "è stato molto emozionante". Lo ha detto Tommaso Paradiso al termine dell'incontro. Mattarella, ha spiegato, "ha fatto un discorso che ci ha colpito profondamente, ci ha incoraggiati e ci ha detto che facciamo parte della cultura di questo Paese. Ci ha molto inorgoglito, è stato veramente un gigante". Era preparato come sullo sport? "Ci ha detto che ieri era a Cortina, alla fine c'è un fil rouge che unisce lo sport, la canzone, io sono d'accordo con lui, fa tutto parte della cultura di questo meraviglioso Paese".