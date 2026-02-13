Sanremo | Mattarella ' importanza Festival travalica apparenze è di sostanza'

Sanremo, il presidente Sergio Mattarella sottolinea l'importanza del Festival, affermando che il valore dell'evento va oltre le apparenze e rappresenta una sostanza reale per l'industria musicale italiana.

Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Come ha detto il conduttore e direttore artistico l'attività discografica italiana è fiorente e rappresente una ambito significativo e di rilievo nell'economia del nostro Paese. Questo significa che l'importanza del Festival travalica le apparenze ma è anche di sostanza nella vita del nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale conduttori e artisti del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Carlo Conti, appena uscito dal Palazzo del Quirinale, ha raccontato ai cronisti che l’incontro con il presidente Sergio Mattarella è stato “emozionante”, dopo aver partecipato alla visita ufficiale con Laura Pausini, i Big e il cast di Sanremo 2026, che si è svolta oggi per rafforzare il legame tra il festival e le istituzioni.

Questa sera al Festival di Sanremo, Eros Ramazzotti e Alicia Keys salgono sul palco come superospiti per la prima volta insieme dal vivo.

