Sanremo Mattarella | festival importante per milioni di persone

Il presidente Mattarella sceglie Sanremo per sottolineare il suo valore. Il festival, dice, è fondamentale per milioni di italiani. La sua importanza si riflette anche nel ruolo di simbolo culturale. Quest’anno, il palco si accende con luci vivaci e un pubblico appassionato. La musica e le parole fanno da ponte tra generazioni diverse. Sanremo resta un evento che unisce e accende il cuore di tutta Italia.

Roma, 13 feb. (askanews) – Il festival di Sanremo dà “un contributo alla vita culturale del nostro paese, alla società, alla vita del nostro paese. E sarà per milioni e milioni di persone un appuntamento di grande importanza”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale Carlo Conti e i cantanti del prossimo festival di Sanremo. “Il messaggio che viene dato è ogni anno una scoperta straordinaria che tutti facciamo quando il festival va in onda – ha sottolineato il capo dello Stato ricordando quanto adesso conti anche l’immagine – e quindi quello che fate è l’espressione della vostra capacità artistica, del vostro protagonismo di artisti”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Sanremo, il presidente Sergio Mattarella sottolinea l'importanza del Festival, affermando che il valore dell'evento va oltre le apparenze e rappresenta una sostanza reale per l'industria musicale italiana.

Questa sera al Festival di Sanremo, Eros Ramazzotti e Alicia Keys salgono sul palco come superospiti per la prima volta insieme dal vivo.

