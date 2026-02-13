**Sanremo | Mattarella ' amplissimo coinvolgimento popolare grazie alla Rai' **

Il presidente Sergio Mattarella ha sottolineato come il Festival di Sanremo, fin dalla prima edizione, abbia coinvolto un pubblico molto vasto, un risultato che attribuisce alla presenza costante della Rai, che ha trasmesso l’evento in diretta nelle case degli italiani.

Roma, 13 feb (Adnkronos) - Il festival di Sanremo dalla prima edizione "registra un amplissimo coinvolgimento popolare che è rimasto costantemente grazie alla Rai, che ha accompagnato anno per anno il Festival conducendolo nelle case degli italiani". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale gli artisti e i conduttori del Festival.