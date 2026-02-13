Sanremo gli artisti cantano Azzurro al Quirinale | La sapevo ma mi hanno insegnato a non cantare

Gli artisti di Sanremo, tra cui Laura Pausini, hanno portato il loro saluto al Quirinale, a causa della visita ufficiale organizzata dal presidente Sergio Mattarella. Durante l'incontro, hanno interpretato “Azzurro”, un brano simbolo della musica italiana, con grande emozione. Laura Pausini ha confessato di conoscere bene il pezzo, ma ha ammesso che le è stato insegnato a non cantarlo troppo spesso. La giornata si è conclusa con un gesto simbolico: il canto collettivo di un classico della tradizione musicale italiana, che sottolinea il forte legame tra la cultura musicale e le istituzioni.

(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2026 Gli artisti di Sanremo guidati da Carlo Conti sono stati ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella, che ha celebrato il valore culturale della musica italiana, ricevendo l'emozionato ringraziamento di Laura Pausini e un augurio collettivo prima del Festival. Al termine dell'incontro i partecipanti hanno cantato "Azzurro". Il Presidente, scherzando ha commentato: "Sapevo le parole, ma non mi sono associato perché fin dall'asilo mi hanno insegnato a cantare senza emettere suoni per non turbare il coro degli altri". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Oggi, Sergio Mattarella ha incontrato a sorpresa Carlo Conti e il cast di Sanremo al Quirinale, sottolineando l’importanza della musica come patrimonio nazionale.

