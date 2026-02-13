Sanremo gli artisti cantano Azzurro al Quirinale | La sapevo ma mi hanno insegnato a non cantare – Il video

Laura Pausini e gli artisti di Sanremo sono stati chiamati al Quirinale da Sergio Mattarella, che ha voluto riconoscere il ruolo della musica italiana. La visita si è svolta il 13 febbraio 2026, poco prima dell’inizio del Festival. Durante l’incontro, gli artisti hanno cantato

(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2026 Gli artisti di Sanremo guidati da Carlo Conti sono stati ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella, che ha celebrato il valore culturale della musica italiana, ricevendo l’emozionato ringraziamento di Laura Pausini e un augurio collettivo prima del Festival. Al termine dell'incontro i partecipanti hanno cantato "Azzurro". Il Presidente, scherzando ha commentato: "Sapevo le parole, ma non mi sono associato perché fin dall'asilo mi hanno insegnato a cantare senza emettere suoni per non turbare il coro degli altri". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Gli artisti di Sanremo, tra cui Laura Pausini, hanno portato il loro saluto al Quirinale, a causa della visita ufficiale organizzata dal presidente Sergio Mattarella.

Oggi, Sergio Mattarella ha incontrato a sorpresa Carlo Conti e il cast di Sanremo al Quirinale, sottolineando l’importanza della musica come patrimonio nazionale.

Sanremo, gli artisti cantano Azzurro al Quirinale: La sapevo, ma mi hanno insegnato a non cantare

