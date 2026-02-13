Sanremo Conti categorico | Pucci scelta mia nessuna interferenza da parte del governo

Alessandro Conti ha chiarito oggi a Sanremo che la scelta di Gabriele Pucci come co-conduttore del festival è stata esclusivamente sua, negando qualsiasi interferenza da parte del governo. Durante una conferenza stampa, il conduttore ha ribadito che i direttori artistici hanno piena libertà di decisione e che non ci sono pressioni politiche dietro questa decisione. La sua dichiarazione arriva prima dell'incontro al Quirinale con il presidente Mattarella, in cui presenterà ufficialmente il cast della manifestazione.

Il conduttore della kermesse, che sarà oggi ricevuto dal presidente Mattarella con i big del festival, prende le distanza da qualsiasi critica: "Noi direttori artistici abbiamo carta bianca" Una decisione artistica trasformata in un caso mediatico. E Carlo Conti ci torna su. La presenza del comico Andrea Pucci al Festival di Sanremo è stata a tutti gli effetti una mina vagante esplosa tra i commenti social, dove ogni scelta viene amplificata e analizzata nel dettaglio come se si fosse sempre alla ricerca di retroscena velati. Ma il direttore artistico della kermesse non ci sta e ai microfoni di Rtl 102. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

