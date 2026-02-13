Sanremo | Carnevale 2026 in corso Salvo D’Acquisto sfilata e laboratori per famiglie e bambini

Sanremo si anima con il Carnevale 2026: oggi, in corso Salvo D’Acquisto, si svolge una sfilata di carri allegorici e laboratori creativi per famiglie e bambini, organizzati per coinvolgere tutta la città e festeggiare in modo colorato e spensierato.

Sanremo si colora di festa: il Carnevale animerà corso Salvo D'Acquisto. Sanremo si prepara a un vibrante Carnevale, con una grande festa in programma per sabato 14 febbraio 2026 in corso Salvo D'Acquisto. L'evento, promosso dall'Assessorato al Turismo, mira a portare allegria e divertimento nel cuore della città, offrendo un pomeriggio di attività per famiglie e bambini. Un appuntamento tradizionale nel cuore di Sanremo. La festa di Carnevale in corso Salvo D'Acquisto è un appuntamento atteso ogni anno dalle famiglie sanremesi e non solo. L'iniziativa, sostenuta dall'amministrazione comunale, si propone di creare un momento di aggregazione sociale e di offrire ai più piccoli un'esperienza di svago e divertimento lontana dalla routine quotidiana.