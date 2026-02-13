Sanremo, Carlo Conti annuncia in diretta radio di voler lasciare il Festival dopo la sua quinta conduzione, spiegando che questo sarà il suo “numero perfetto” per smettere, una decisione che ha sorpreso molti fan e colleghi.

Carlo Conti apre alla possibilità di lasciare il Festival di Sanremo dopo la sua quinta conduzione. Parole nette, pronunciate in diretta radiofonica, che riaccendono il dibattito sul futuro della kermesse musicale più seguita d’Italia e sulla guida artistica del palco dell’Ariston. Intervenuto ai microfoni di RTL 102.5 durante la trasmissione ‘Giletti 102.5’, il conduttore toscano ha tracciato un bilancio personale e professionale della sua esperienza alla guida del Festival, lasciando intendere che il ciclo potrebbe essere arrivato a conclusione. Leggi anche: Fiorello, la bomba su Carlo Conti e Sanremo: cosa succede Le parole di Carlo Conti sul Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sanremo, Carlo Conti: “Il mio quinto Festival, numero perfetto per smettere”

Sanremo 2027 segna la fine di un’epoca, con Carlo Conti che annuncia il suo addio al Festival.

Sanremo 76, Carlo Conti a Roma: lo spot finale #lapresse#festival

