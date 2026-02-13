Carlo Conti ha portato una sorpresa a Sanremo 76, portando sul palco una collaborazione inedita tra Eros Ramazzotti e Alicia Keys. L’evento, che ha attirato l’attenzione di migliaia di spettatori, rappresenta un momento speciale per il festival, grazie alla prima esibizione congiunta dei due artisti. La performance ha suscitato grande entusiasmo tra il pubblico e ha aggiunto un tocco di novità alla terza serata.

Annunciati i super ospiti della terza serata di Sanremo 76: Eros Ramazzotti e Alicia Keys insieme per un’anteprima mondiale. Il Festival di Sanremo si prepara a vivere una notte di respiro internazionale. Il direttore artistico Carlo Conti ha scelto il palcoscenico del TG1 per sganciare la "bomba" della terza serata: il Teatro Ariston ospiterà un evento musicale senza precedenti che vedrà protagonisti Eros Ramazzotti e la stella del soul americano Alicia Keys. Nonostante i due artisti abbiano già incrociato le loro voci in passato nella celebre versione internazionale de “L’Aurora”, questa partecipazione segna un punto di svolta. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Sanremo 76, colpo mondiale di Carlo Conti: sul palco l’inedita coppia Ramazzotti-Keys

Approfondimenti su carlo conti

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato che tra gli ospiti ci saranno Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

Carlo Conti ha annunciato ufficialmente che Eros Ramazzotti e Alicia Keys torneranno a Sanremo nel 2026.

Ultime notizie su carlo conti

Argomenti discussi: Sanremo 2026: Ramazzotti e Alicia Keys insieme superospiti sul palco; Sanremo 2026, il colpo di Conti: Eros Ramazzotti e Alicia Keys insieme per la prima volta dal vivo; Una delle donne più belle del mondo. Chi arriva a Sanremo. L’annuncio di Carlo Conti; Sanremo 2026, grande annuncio di Carlo Conti arrivano Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

Sanremo 2026, il colpo di Conti: Eros Ramazzotti e Alicia Keys insieme per la prima volta dal vivoCarlo Conti annuncia al TG1 i super ospiti della terza serata: Eros e la popstar americana insieme in un'anteprima mondiale. I 40 anni di Adesso tu. lifestyleblog.it

Sanremo 2026: Ramazzotti e Alicia Keys insieme superospiti sul palcoI due artisti saranno i superospiti della terza serata del 76° Festival di Sanremo e si esibiranno insieme per la prima volta dal vivo all’Ariston, in anteprima mondiale ... msn.com

Un incontro senza precedenti al Colle con Carlo Conti, Laura Pausini e i Big in gara - facebook.com facebook

Il cast di #Sanremo2026 è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente Mattarella. Presenti Carlo Conti, Laura Pausini e 29 Big in gara. Assente Patty Pravo che è leggermente influenzata ed è dispiaciuta. Ditonellapiaga in completo minigonna blu: "Era di mia no x.com