Laura Pausini si trova al Quirinale, dove ha incontrato il presidente Sergio Mattarella per una cerimonia ufficiale, e si è concessa ai fan per alcuni selfie, mentre commentava l’importanza di avere un presidente così amato.

“Non è la prima volta che incontro il presidente, e sono molto fortunata per questo. Ma nonostante questo, quando entra nella sala senti il cuore battere forte, perché è una persona alla quale io voglio molto bene e penso tutti gli italiani siano molto orgogliosi di lui e di come ci rappresenta”. Lo ha detto Laura Pausini, uscendo dal Quirinale, dove i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “La cosa più bella che abbia detto un presidente che ho conosciuto nella mia vita – ha aggiunto – l’ha detta proprio lui, oggi quando ha dichiarato che la musica popolare italiana fa parte della cultura del nostro Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Pausini al Quirinale si concede ai fan per i selfie: “Tutti gli italiani orgogliosi di Mattarella”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto venerdì mattina al Quirinale i big del Festival di Sanremo 2026, tra cui Laura Pausini e Carlo Conti, in un incontro che ha durato circa mezz’ora e ha visto anche uno scambio di battute sulla prossima edizione del festival.

Carlo Conti, Laura Pausini e tutti i cantanti di Sanremo 2026 arrivano al Quirinale per l'incontro con il presidente Mattarella.

Sanremo al Quirinale: Mattarella riceve Conti, Pausini e i Big in garaPer la prima volta nella storia, la musica leggera entra ufficialmente al Colle, suggellando il legame tra cultura popolare e istituzioni ... rainews.it

I cantanti di Sanremo 2026 arrivano al Quirinale: ecco Fedez con Masini e tutti gli altriCarlo Conti, Laura Pausini e tutti i cantanti di Sanremo 2026 arrivano al Quirinale per l'incontro con il presidente Mattarella. Guarda il video di Amica.it ... amica.it

“è stato anche detto che siamo un simbolo. non siamo solo canzonette. Siamo qui per fare musica e non la guerra, soprattutto” Cosi Laura Pausini all’uscita dal Quirinale dopo l’incontro dei cantanti di Sanremo con il Presidente della Repubblica Sergio Mattar - facebook.com facebook

Pucci saluta e il governo a Sanremo conta su Laura Pausini. "È funzionale a qualsiasi potere", ma non fatele cantare l'Inno x.com