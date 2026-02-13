Sanremo 2026 Pausini al Quirinale si concede ai fan per i selfie | Tutti gli italiani orgogliosi di Mattarella

Laura Pausini si trova al Quirinale, dove ha incontrato il presidente Sergio Mattarella per una cerimonia ufficiale, e si è concessa ai fan per alcuni selfie, mentre commentava l’importanza di avere un presidente così amato.

“Non è la prima volta che incontro il presidente, e sono molto fortunata per questo. Ma nonostante questo, quando entra nella sala senti il cuore battere forte, perché è una persona alla quale io voglio molto bene e penso tutti gli italiani siano molto orgogliosi di lui e di come ci rappresenta”. Lo ha detto Laura Pausini, uscendo dal Quirinale, dove i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “La cosa più bella che abbia detto un presidente che ho conosciuto nella mia vita – ha aggiunto – l’ha detta proprio lui, oggi quando ha dichiarato che la musica popolare italiana fa parte della cultura del nostro Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

