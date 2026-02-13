Sanremo 2026 Patty Pravo non si presenta al Quirinale da Mattarella con gli altri Big | problemi di salute

Patty Pravo non ha partecipato all’incontro dei big di Sanremo con il presidente Mattarella al Quirinale a causa di problemi di salute. La cantante 77enne, infatti, è rimasta a casa con l’influenza, impedendole di essere presente all’evento. La sua assenza ha sorpreso molti, considerando il ruolo di rilievo che ricopre nel festival.

Assente eccellente all'incontro al Quirinale con Sergio Mattarella per i big del Festival di Sanremo 2026. Patty Pravo, infatti, non ha preso parte all'incontro avvenuto in mattinate per problemi di salute, con la 77enne veneziana che ha comunicato anzitempo il forfait. Dispiaciutissima per l'accaduto, la cantante non ha potuto incontrare il presidente della Repubblica per una forma influenzale che l'ha costretta a rimanere a casa per riguardarsi in vista della kermesse che prenderà il via il 24 febbraio.