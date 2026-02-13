Sanremo 2026 Mattarella | Musica pop parte patrimonio culturale dell' Italia

Il presidente Mattarella ha dichiarato che Sanremo 2026 mette in evidenza come la musica pop sia un elemento fondamentale della cultura italiana, dopo aver assistito alla prima serata del festival. La sua presenza al teatro Ariston ha portato attenzione non solo alle esibizioni, ma anche al ruolo storico che la musica leggera ha nel nostro paese. Durante la serata, molti artisti hanno portato sul palco brani che richiamano tradizioni musicali radicate da decenni.

Il Festival di Sanremo è “interessante non soltanto per la popolarità che riguarda i cantanti, che riguarda le iniziative, ma il Festival nel suo complesso, ma perché sottolinea come la musica leggera, la musica pop, facciano parte del patrimonio culturale italiano. Io sono stato ieri e l’altro ieri a Cortina e lunedì a Milano per le Olimpiadi. Domattina andrò a Nuoro, per ricordare il premio Nobel a Grazia Deledda. Sono tre forme diverse di cultura nel nostro Paese. Ma tra loro c’è un filo conduttore comune: non ci sono differenze, tra queste dimensioni. E quindi il Festival nel momento in cui esprime, raccoglie, esprime sollecita anche i giovani a impegnarsi e a partecipare alla dimensione della musica leggera e della musica pop, è una cosa che rientra nell’ambito culturale del nostro Paese”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo: Mattarella, 'musica popolare fa parte del patrimonio culturale italiano' Roma, 13 feb (Adnkronos) - Quella del festival di Sanremo “è una storia importante che ha sempre visto una quantità di ascolti e un coinvolgimento elevatissimo”.

