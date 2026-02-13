Sanremo 2026 Mattarella ai concorrenti | Canto senza emettere suoni sin dall' asilo – Il video

Il presidente Sergio Mattarella ha incontrato gli artisti di Sanremo 2026 a causa della loro partecipazione al festival, e ha ricordato come da bambino cantasse senza emettere suoni già all’asilo. Durante l’incontro al Quirinale, Mattarella ha condiviso un ricordo personale, sottolineando l’importanza della musica come forma di espressione. Laura Pausini ha ringraziato emozionata il presidente, mentre gli artisti hanno ascoltato con attenzione i suoi consigli prima di partire per il festival.

(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2026 Gli artisti di Sanremo guidati da Carlo Conti sono stati ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella, che ha celebrato il valore culturale della musica italiana, ricevendo l’emozionato ringraziamento di Laura Pausini e un augurio collettivo prima del Festival. Al termine dell'incontro i partecipanti hanno cantato "Azzurro". Il Presidente, scherzando ha commentato: "Sapevo le parole, ma non mi sono associato perché fin dall'asilo mi hanno insegnato a cantare senza emettere suoni per non turbare il coro degli altri". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

