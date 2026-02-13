Sanremo 2026 la corsa ai biglietti i costi e la lotteria | tutto quello che c’è da sapere

Sanremo 2026 si sta preparando a partire, e la corsa ai biglietti ha già acceso la tensione tra i fan più accaniti. Le richieste sono tantissime, i prezzi sono saliti e la lotteria per aggiudicarsi uno dei pochi posti disponibili ha già fatto discutere. Tra conferme e indiscrezioni, l’organizzazione ha annunciato che i 30 Big sono stati scelti, insieme al conduttore e agli ospiti, ma la vera sfida rimane trovare il modo di partecipare a uno degli eventi più seguiti dell’anno.

I 30 Big sono confermati, così come il conduttore e i suoi co-conduttori, senza dimenticare gli ospiti: il cast della 76esima edizione del Festival di Sanremo è praticamente completo. Gli spettatori potranno seguire la kermesse, in programma dal 24 al 28 febbraio, in prima serata su Rai 1, su Radio2 e in streaming su RaiPlay. Chi desiderava vivere l'evento dal vivo, circa 2.000 posti disponibili tra platea e galleria, poteva farlo solo partecipando alla fase di registrazione sul sito dedicato sanremo2026rai.vivaticket.it, chiusa lo scorso 8 gennaio. La maggior parte dei posti non è riservata, quindi chiunque aveva la possibilità di assicurarsi un biglietto per assistere al Festival direttamente nella città ligure.