Il sindaco di Belluno, Marco Bianchi, ha incontrato questa mattina l’assessore regionale alla sanità, Luca Ricci, per discutere delle criticità di ospedali e servizi sanitari locali, dopo le continue lamentele dei cittadini sulla carenza di personale e le liste d’attesa troppo lunghe.

La sanità provinciale rimane un tema caldo: anche oggi in città ci sarà un incontro che si prevede partecipato. Alle 13,30 infatti è convocata una nuova adunanza dei sindaci di tutta la provincia per riprendere il filo della salute e della riforma sanitaria nel territorio. Come annunciato già da tempo, oltre al direttore generale dell’Ast Alberto Carelli, stavolta l’assemblea, presieduta dal sindaco di Urbino Gambini, avrà come ospite anche il nuovo assessore alla sanità delle Marche Paolo Calcinaro, al suo primo confronto in presenza coi sindaci del territorio. Tre i punti all’ordine del giorno: l’elezione dell’organismo di rappresentanza (un consiglio ristretto più “operativo“ della stessa assemblea); l’audizione di Calcinaro e successivo confronto; infine il punto della situazione sull’attuazione della riforma sanitaria, col direttore Carelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sanità, per l’Assemblea dei sindaci un faccia a faccia con l’assessore

Un incontro tra pendolari e l’assessore Boni ha affrontato i possibili disagi sulla linea Valdarno.

Il 2 febbraio all’Astra si terrà l’assemblea condominiale dedicata alla sicurezza, con un investimento di un milione di euro per la torre.

