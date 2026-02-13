Sanità 4.0 usa la luce il nuovo sensore che vede nel sangue i primi segni di tumore

Il ricercatore cinese Li Wei ha presentato a Shenzhen un nuovo sensore che utilizza la luce per individuare nel sangue i primi segnali di tumore, una tecnologia sviluppata per migliorare le diagnosi precoci e il monitoraggio delle terapie.

Usa la luce per intercettare nel sangue i primi segnali di un tumore, il nuovo sensore messo a punto da un gruppo di ricercatori guidato dalla cinese Shenzhen University: l’innovativa tecnologia, infatti, sfrutta un fenomeno che permette di rilevare quantità anche minime di biomarcatori, cioè quelle molecole che costituiscono una firma chimica, che renderebbe possibili diagnosi estremamente precoci così come un monitoraggio molto più rapido ed efficace delle cure attraverso un semplice esame del sangue, invece di aspettare mesi per altre tipologie di analisi. Il sensore, pubblicato sulla rivista Optica, è inoltre adattabile a diversi biomarcatori e potrebbe dunque rilevare anche virus, batteri o molecole associate all’Alzheimer, a seconda delle esigenze.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su sanità luce

A partire da settembre 2023, la nuova via Roma ha visto la sua realizzazione, segnando un cambiamento nella viabilità locale.

Ultime notizie su sanità luce

Argomenti discussi: Sanità 4.0, addio al microscopio ottico: il vetrino per le analisi diventa digitale; L’America sta un po’ meglio. Ma respira peggio e invecchia in cattiva salute; La creazione di posti di lavoro negli Usa sorprende con 130mila posti di lavoro a gennaio, la disoccupazione scende al 4,3%; Il settore sanitario Usa è diventato il principale motore del mercato del lavoro.

Leggi qui https://www.zmedia.it/ambulanze-ferme-in-calabria-alecci-sanita-gestita-con-superficialita/ A denunciare la situazione è Ernesto Alecci, che mette in luce la gestione approssimativa della sanità in Calabria e i problemi legati ai fermi amministrativi - facebook.com facebook

«Grazie al Policlinico Giaccone una luce nel buio del mio tumore» - Riceviamo e pubblichiamo una storia di Buona Sanità segnalata da una paziente dell’Oncologia. - insanitas.it/sicilia/policl… x.com