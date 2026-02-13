SANA Food, il principale evento dedicato al cibo salutare e sostenibile che si terrà a BolognaFiere, ha attirato l’attenzione di operatori del settore Horeca, risto-retail e retail specializzato, grazie alla sua forte attenzione alle novità e ai prodotti innovativi. La manifestazione si svolgerà in contemporanea con Slow Wine Fair, creando così un’occasione unica per esplorare tendenze e opportunità nel mondo dell’alimentazione naturale.

SANA Food, il format di BolognaFiere che promuove una cultura alimentare sana e sostenibile, e che si rivolge al mondo Horeca, al risto-retail e al retail specializzato, si svolgerà in contemperanea con Slow Wine Fair. A caratterizzare questa sua edizione, la nuova partnership con Slow Food Promozione, che sancisce l’impegno condiviso per un’alimentazione etica e rispettosa della biodiversità territoriale e vede la partecipazione di produttori delle reti Slow Food. Al debutto anche la collaborazione con l’ Associazione Italiana Cuochi (AIC), con l’obiettivo di promuovere la cultura gastronomica italiana e sostenere lo sviluppo del settore Horeca, e confermate quelle storiche con FederBio e V-Label Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - SANA Food. Il cibo salutare e sostenibile è protagonista

Questa mattina alle Murate si è tenuta una giornata dedicata al cibo come diritto.

Contenuti correlati

20 cibi in scatola approvati dal nutrizionista

Argomenti discussi: SANA Food. Il cibo salutare e sostenibile è protagonista; Sana Food, il valore dei territori per il fuori casa di qualità; Sana Food 2026: tre giorni di idee, ispirazioni e… gusto; Bologna, presentati Sana Food e Slow Wine Fair. Al via collaborazione con l’Associazione Italiana Cuochi per un viaggio nell’Italia del gusto.

Sana Food 2026: tre giorni di idee, ispirazioni e… gustoApprofondimenti su mercato, consumi, filiere, sostenibilità e un intenso programma di masterclass, workshop e seminari. Appuntamento a BolognaFiere dal 22 al 24 febbraio prossimi ... agronotizie.imagelinenetwork.com

SANA Food 2026: Bologna e la nuova fase del biologicoIn programma a BolognaFiere dal 22 al 24 febbraio, SANA Food 2026 racconta un passaggio di fase: il biologico e il cibo di qualità escono.. eroicafenice.com

Saremo sponsor tecnico di SANA Food! Dal 22 al 24 febbraio 2026 saremo a Bologna per SANA Food, l’evento dedicato al food che guarda al futuro: sostenibile, responsabile e attento alle persone e all’ambiente. Potrete trovarci al padiglione 18 - stand - facebook.com facebook