San Valentino sul parquet per il Centro Tecnico BM Arezzo

Il Centro Tecnico BM Arezzo ha deciso di festeggiare San Valentino con una partita di pallacanestro, portando i suoi giocatori sul parquet. La causa è la voglia di condividere un momento speciale con i tifosi e rafforzare lo spirito di squadra. Sabato sera alle 21, gli amaranto affronteranno la Vismederi Costone Siena in una sfida che promette emozioni e passione. Un'occasione per vivere il basket con il cuore, proprio nel giorno dedicato all’amore.

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Sabato alle 21 amaranto impegnati sul campo della VIsmederi Costone Siena. Sabato 14 Febbraio alle ore 21 il PalaOrlandi ospiterà la sfida tra Vismederi Costone Siena e Centro Tecnico BM Arezzo, valida per la quinta giornata di ritorno del campionato di Seire B, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Piancatelli di Foligno e Franceri di Savona. Dopo l'importante vittoria contro San Miniato coach Fioravanti ha dovuto fare i conti con i problemi fisici del capitano amaranto Toia per il colpo subito nella gara di domenica e del lungo Pieri, il loro impiego contro il Costone sarà deciso solamente poco prima del match.