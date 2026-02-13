San Valentino | rose e tulipani trainano le vendite invariati i prezzi rispetto al 2025

A Modena, le vendite di fiori per San Valentino crescono grazie alle rose e ai tulipani, che continuano a essere i favoriti, anche se i prezzi restano stabili rispetto all’anno scorso. La tradizione di regalare fiori per celebrare l’amore si mantiene forte, con molti cittadini che scelgono di sorprendere la persona amata con mazzi colorati e profumati. Quest’anno, i fioristi segnalano un'attenzione particolare alle rose rosse, simbolo universale di passione e affetto, confermando come il gesto semplice di regalare fiori resti un modo sempre apprezzato per esprimere emozioni.

Anche quest'anno i modenesi non rinunciano a un regalo floreale per San Valentino. Un gesto d'amore e di affetto verso la persona amata che vede protagonista assoluta la rosa rossa. Da sempre simbolo indiscusso di questa ricorrenza, le rose rosse restano la prima scelta, ma si fanno largo anche.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su san valentino

A pochi giorni dalla festa degli innamorati, le rose restano il dono più diffuso.

Ultime notizie su san valentino

Argomenti discussi: Si avvicina ad ampi passi San Valentino e le rose sono una certezza; Altro che rose: a San Valentino il regalo è nel reparto ortofrutta; Il bouquet di fiori che non appassisce mai è il regalo perfetto per San Valentino; Non esiste regalo più adatto per San Valentino, e lo sconto è irresistibile!.

Perché quest’anno regalerò tulipani invece di rose per San Valentino (e tu dovresti fare lo stesso)Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Cookie, identificatori del dispositivo o analoghi identificatori online (ad es. identificatori basati sull’accesso, id ... greenme.it

Rose rosse a San Valentino: un simbolo nato dalla mitologiaA San Valentino le rose rosse tornano puntuali come un rito. Si vedono ovunque. Dai fiorai, nelle vetrine, nelle mani di chi cerca un gesto semplice ma ... villegiardini.it

PADULA: SAN VALENTINO ALL’AIA ANTICA PER UNA CENA ROMANTICA TRA SAPORI, MUSICA E ATMOSFERA DA SOGNO L’amore si celebra a tavola, e quest’anno l’Agriturismo e Pizzeria Aia Antica ha pensato a una Cena di San - facebook.com facebook

San Valentino, caccia ai regali ideali ma low cost ilsole24ore.com/art/san-valent… x.com