San Valentino nel borgo parole ed emozioni

Vicopisano, ieri, si è trasformata nel cuore pulsante dell’amore grazie alla tradizionale manifestazione “San Valentino nel borgo”, organizzata dal Gruppo Culturale Ippolito Rosellini. Dalle 10 alle 18, i visitatori hanno camminato lungo la strada che collega Piazza Cavalca a Via del Pretorio, davanti al Palazzo, decorata con cuori, luci e parole d’amore scritte a mano. Quest’anno, l’evento ha avuto un tocco in più grazie alle installazioni di poesie e messaggi romantici, che hanno coinvolto passanti e coppie in un clima di pura emozione.

Vicopisano celebra l'amore con una giornata fatta di bellezza, parole ed emozioni. Dalle 10 alle 18 la strada che conduce da Piazza Cavalca fino alla sommità di Via del Pretorio, davanti al Palazzo omonimo, diventerà, come ogni anno, la Via dell'Amore, grazie al Gruppo Culturale Ippolito Rosellini. Un percorso libero, immerso nella storia, tra fiori scorci romantici, paesaggi che invitano a fermarsi e guardare e poesie disseminate lungo il cammino, da leggere e dedicare. Un invito a rallentare, ad ascoltarsi, a guardare, a parlarsi. Alle 16.30, invece a Palazzo Pretorio, si terrà la cerimonia del premio " Cavalieri del Castello di Vicopisano ", dedicato a chi ama Vicopisano e la promuove con passione e cura.