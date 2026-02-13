San Valentino negli uffici di Agrigento e Sciacca le cartoline per gli innamorati

A Agrigento e Sciacca, Poste Italiane ha distribuito cartoline speciali per San Valentino, facendo arrivare messaggi d’amore a molti uffici postali. La scelta di inviare cartoline filateliche, decorate con cuori e fiori, mira a rendere più romantici gli invii tra le coppie. In alcune zone, i clienti hanno già trovato le cartoline in negozio, pronti a spedire i loro pensieri più sinceri.

Poste Italiane celebra anche quest'anno San Valentino con una cartolina filatelica dedicata alla festa degli innamorati. Un'occasione per collezionisti e per chi desidera inviare un messaggio d'amore in modo originale, al proprio partner vicino o lontano. La cartolina semplice è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Agrigento centro e Sciacca, oltre che online su poste.it. È disponibile anche la versione puzzle, dal titolo "L'amore è una combinazione segreta", che permette al destinatario di ricomporre l'immagine e scoprire il messaggio d'amore nascosto. Per ulteriori informazioni sul mondo della filatelia è possibile consultare il sito filatelia.

