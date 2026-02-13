San Valentino in dolcezza con il menù di Romolo | le novità tra torte e cocktail

Romolo, la storica pasticceria di Corso Garibaldi a Salerno, ha preparato un menù speciale per San Valentino, puntando su nuove torte e cocktail dal sapore inconfondibile.

Cocktail e dolci dal sapore inconfondibile per vivere un San Valentino dolcissimo, presso la storica pasticceria Romolo di Corso Garibaldi, a Salerno. Squisite e rigorosamente con ingredienti eccellenti, le torte sfornate dal maestro Remo Mazza: la Love, con crema leggera al pistacchio con cremoso alle mandorle e composta di frutti rossi e biscotto alle mandorle. O la "Cuore matto", preparata con crema leggera al cioccolato fondente, cremoso al gianduia e cremoso leggero al mascarpone con savoiardo al cacao. Irresistibile anche il cocktail alcolico "Amore eterno" che unisce vodka, limone intero e melograno, con un finale morbido esaltato dal topping di ciliegia.🔗 Leggi su Salernotoday.it

