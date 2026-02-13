Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, Al Capone si impossessò di Chicago e eliminò i suoi rivali irlandesi nella violenta guerra del whisky. La sua presenza si percepisce ancora oggi in alcune zone della città, dove i turisti si fermano davanti alle vecchie sale di contrabbando e alle locande che un tempo erano punti di ritrovo per i suoi uomini. Passeggiando tra i quartieri di Chicago, si nota come il suo nome sia rimasto legato a storie di criminalità e potere, con testimonianze di episodi sanguinosi ancora visibili nelle vecchie testimonianze e nelle foto d’epoca.

Chiunque andasse oggi a Chicago, città immensa e grande, si vedrebbe offrire una sorta di tour itinerante dei luoghi in cui visse un italo-americano, che non era Enrico Fermi e non diede prestigio alla nostra Nazione, ma un criminale efferato e spietato, il cui nome ancora oggi è evocativo: Al Capone. E il nome del criminale di origine campana è legato proprio a San Valentino, il giorno degli innamorati. Fu il 14 febbraio del 1929 che Al Capone passò alla storia dei gangster con la strage che sterminò i rivali irlandesi. Nella guerra per i ricavi del proibizionismo, che arricchirono la mafia italiana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - San Valentino, il giorno in cui Al Capone si prese Chicago e sterminò i rivali irlandesi nella guerra del whisky

