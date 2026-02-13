San Valentino e Carnevale un lungo weekend di festa a Le Gru tra amore e maschere

Dal 14 al 17 febbraio, Le Gru diventa il centro di una festa lunga quattro giorni, unendo le celebrazioni di San Valentino e Carnevale. La decisione di organizzare questo evento nasce dal desiderio di offrire ai visitatori un’occasione speciale di divertimento e di romanticismo, proprio mentre le maschere e le decorazioni colorate riempiono il centro commerciale. Durante il weekend, le famiglie e le coppie potranno partecipare a attività a tema, scattare foto con le maschere e vivere un’atmosfera di festa, tra amore e allegria.

Dal 14 al 17 febbraio, il Mall Le Gru si trasforma in un grande palcoscenico dove l'amore di San Valentino incontra l'allegria del Carnevale. Quattro giorni di eventi gratuiti, giochi e ospiti speciali pensati per coinvolgere tutti, dai più piccoli ai "giovani adulti" in cerca di una risposta dalle stelle. Il weekend si apre sabato 14 febbraio (dalle 11:00 alle 19:00) in Piazza Sud con un'iniziativa che sfida il destino: "Cuori o Picche?". I visitatori saranno invitati a girare la manovella di una scenografica gumball machine. Chi pescherà "cuori" riceverà un omaggio immediato a tema romantico.