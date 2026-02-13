San Valentino anche nel novarese le cartoline per gli innamorati di Poste Italiane

A Novara, Poste Italiane ha distribuito oggi nuove cartoline di San Valentino per gli innamorati. La scelta mira a rendere speciale questa giornata, offrendo ai clienti un modo semplice per esprimere i propri sentimenti. Le cartoline, decorate con motivi romantici e sigillate con un francobollo colorato, sono arrivate nelle filiali della città già questa mattina.

La cartolina semplice è in vendita al prezzo di 1 euro negli uffici postali di Arona, Borgomanero, Trecate e Novara Centro Poste Italiane celebra anche quest'anno la festa degli innamorati dedicando a San Valentino una nuova colorata cartolina filatelica. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, spedendo un messaggio d'amore al proprio partner vicino o lontano. La cartolina semplice è in vendita al prezzo di 1 euro negli uffici postali di Arona, Borgomanero, Trecate e Novara Centro. La cartolina puzzle dal titolo "L'amore è una combinazione segreta", al prezzo di 6 euro, consente invece al destinatario di divertirsi a ricomporre il puzzle e scoprire il messaggio d'amore.🔗 Leggi su Novaratoday.it

