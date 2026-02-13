San Valentino anche nel novarese le cartoline per gli innamorati di Poste Italiane

A Novara, Poste Italiane ha distribuito oggi nuove cartoline dedicate a San Valentino, per permettere alle persone di inviare messaggi d’amore più originali. La scelta di creare questa cartolina speciale ha avuto come motivo la voglia di offrire ai clienti un modo diverso per esprimere i propri sentimenti. Tra le novità, ci sono disegni vivaci e simboli romantici che richiamano la festa degli innamorati.

La cartolina semplice è in vendita al prezzo di 1 euro negli uffici postali di Arona, Borgomanero, Trecate e Novara Centro Poste Italiane celebra anche quest'anno la festa degli innamorati dedicando a San Valentino una nuova colorata cartolina filatelica. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, spedendo un messaggio d'amore al proprio partner vicino o lontano. La cartolina semplice è in vendita al prezzo di 1 euro negli uffici postali di Arona, Borgomanero, Trecate e Novara Centro. La cartolina puzzle dal titolo "L'amore è una combinazione segreta", al prezzo di 6 euro, consente invece al destinatario di divertirsi a ricomporre il puzzle e scoprire il messaggio d'amore.