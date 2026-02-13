San Valentino a Roma | i 10 luoghi più romantici dove dichiararsi o innamorarsi di nuovo

Il Giardino degli Aranci a Roma, noto per la sua vista spettacolare sulla cupola di San Pietro, si riempie di coppie e innamorati che cercano un angolo di pace e romanticismo nel giorno di San Valentino.

1. Giardino degli Aranci Silenzioso e raccolto, con una vista mozzafiato sulla cupola di San Pietro, il Giardino degli Aranci è uno degli scorci più poetici della città. Al tramonto si tinge di sfumature calde e regala un’atmosfera intima, lontana dal caos del centro. 2. Terrazza del Pincio Affacciata su Piazza del Popolo, la Terrazza del Pincio offre uno dei tramonti più scenografici di Roma. Quando il sole cala dietro i tetti, il panorama diventa cinematografico, perfetto per un momento speciale. 3. Trastevere Vicoli acciottolati, luci soffuse e trattorie storiche: Trastevere rappresenta l’anima romantica e bohémien della Capitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

