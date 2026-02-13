San Valentino a Bari cosa fare il 14 febbraio | 11 eventi da non perdere

Il 14 febbraio, Bari si anima con oltre 11 eventi dedicati a San Valentino, perché la città vuole festeggiare l’amore in ogni sua sfumatura. Questa giornata si riempie di iniziative che spaziano dai mercatini romantici alle cene speciali, attirando coppie e single da tutta la regione. Tra le proposte, ci sono anche laboratori di cucina e concerti sotto le stelle, per rendere la giornata indimenticabile.

Anche quest'anno Bari e il suo territorio celebrano San Valentino con un calendario ricchissimo di eventi dedicati all'amore in tutte le sue forme. Dalla musica dal vivo alle esperienze immersive, dal cinema ai percorsi romantici, passando per arte, vino e luoghi simbolici, il 14 febbraio diventa l'occasione perfetta per vivere emozioni uniche. Ecco una selezione dei migliori eventi di San Valentino a Bari e dintorni. Nel giorno di San Valentino, Bari si trasforma in una grande festa a cielo aperto con l'evento "Una canzone d'amore" in Largo Albicocca, ormai conosciuta come la "piazza degli innamorati".