San Valentino 2026 | l’amore si festeggia ancora con l’artigianato dolce

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Nella centralissima piazza Grande, tra le bancarelle di cioccolato e dolci tipici, artigiani e pasticceri si preparano a celebrare San Valentino con creazioni fatte a mano, frutto di ore di lavoro e passione. La scelta di puntare sull’artigianato dolce nasce dall’esigenza di offrire un regalo autentico, lontano dalla produzione industriale, e di riscoprire i sapori veri della tradizione locale. Uno dei produttori, Marco Ricci, ha portato in città una serie di praline a forma di cuore ripiene di marmellata di arance amare,

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Cuori sì, ma senza banalità. A San Valentino 2026 l’amore passa ancora una volta dalle mani degli artigiani, capaci di rinnovare la tradizione restando fedeli al gusto e alla qualità. Lo conferma Stefano Lorenzoni, pasticciere aretino e imprenditore associato Cna, che racconta come sono cambiati negli anni i desideri dei clienti e quale sia oggi il dolce simbolo della festa degli innamorati. «Non esiste un unico dolce dell’amore – spiega Lorenzoni – perché i gusti sono sempre più personalizzati. C’è chi ama la freschezza della frutta, soprattutto tropicale o i lamponi, e chi invece non rinuncia alle creme classiche: cioccolato e mascarpone restano degli evergreen che non passano mai di moda». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Valentino 2026: l’amore si festeggia (ancora) con l’artigianato dolce Approfondimenti su san valentino Teatro Augusteo, con That’s Napoli in Love a San Valentino si festeggia l’Amore Domenica pomeriggio al teatro Augusteo di Napoli si tiene lo spettacolo musicale “That’s Napoli in Love”. San Valentino dolce con Chocoliamo, domani appuntamento a Piazza San Pasquale Domani a Piazza San Pasquale si prepara un San Valentino speciale. Ultime notizie su san valentino Argomenti discussi: Quali sono i locali più romantici per San Valentino 2026, dal fine dining alla pizzeria d’autore; San Valentino al Porto Antico; San Valentino 2026 – festa della promessa dei fidanzati – LE FOTO E IL VIDEO; San Valentino 2×1 al museo. San Valentino 2026: l’amore si festeggia (ancora) con l’artigianato dolceArezzo, 13 febbraio 2026 – Cuori sì, ma senza banalità. A San Valentino 2026 l’amore passa ancora una volta dalle mani degli artigiani, capaci di rinnovare la tradizione restando fedeli al gusto e ... lanazione.it Lingerie sexy San Valentino 2026, l’intimo che accende la seduzioneLingerie sexy San Valentino 2026: reggiseni, body e collezioni speciali per celebrare la festa degli innamorati (ma non solo) ... tgcom24.mediaset.it Per San Valentino, 6 romani su 10 preferiranno un appuntamento per "prendere un caffè" piuttosto che una cena. I dati di un amore che non conosce crisi nonostante l'aumento dei prezzi - facebook.com facebook