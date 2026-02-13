San Valentino 2026 | 5 dolci idee per festeggiare con l' altra metà del cuore

A Bologna, il 14 febbraio 2026, si prepara a festeggiare San Valentino con cinque idee dolci e originali, tutte pensate per sorprendere l’amore. La causa scatenante sono le restrizioni che ancora limitano i grandi eventi, spingendo i locali e le pasticcerie a proporre soluzioni intime e creative. Tra queste, biscotti a forma di cuore decorati con scritte divertenti o tenere, e tortellini rossi come il colore dell’amore, pronti a essere regalati come simbolo di passione. Un dettaglio che rende unica questa selezione è la presenza di menù d’asporto dedicati, ideali per una serata romantica

Bologna, 14 febbraio 2026 - Avete notato? Bologna è più rossa in questi giorni… perché le vetrine di forni e pasticcerie sono piene di cuori. E' San Valentino, festa degli innamorati e momento per tirare le somme dei sentimenti, ragionando anche sul fatto che la propria festa, - invero- sia quella di San Faustino, che cade il 15 febbraio. In ogni caso, che sia per sé o per qualcuno, un presente innamorato è sempre una buona idea.