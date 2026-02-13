San Luca 1985 | Delitto Tripodi e sequestro De Feo un caso archiviato che riapre vecchie ferite della ‘ndrangheta
A San Luca, nel 1985, la morte del brigadiere Tripodi e il sequestro di De Feo tornano sotto i riflettori dopo che le autorità hanno riaperto un caso ormai archiviato, riaccendendo vecchie tensioni tra i clan locali.
L'Ombra del Sequestro De Feo: A San Luca, l'Archiviazione dell'Indagine sull'Omicidio del Brigadiere Tripodi. Quarantuno anni dopo l'agguato in cui perse la vita, l'ombra del sequestro dell'ingegnere napoletano Francesco De Feo continua a gravare sull'omicidio del brigadiere dei carabinieri Carmine Tripodi, ucciso a San Luca il 6 febbraio 1985. Le rivelazioni di collaboratori di giustizia, pur riaprendo il caso, non hanno portato a individuare i responsabili, sfociando in un'archiviazione per mancanza di prove concrete. Un delitto che resta un simbolo delle difficoltà investigative nel cuore della 'ndrangheta.
Carmine Tripodi: il ricordo dell’eroe dopo 41 anni dall’attentato di San Luca
A 41 anni dall’attentato che ha portato alla morte del brigadiere Carmine Tripodi, a San Luca si sono svolte le cerimonie di commemorazione.
Archiviata l'inchiesta sull'omicidio del brigadiere Carmine Tripodi; Ucciso 41 anni fa, a San Luca l'Arma continua a ricordare il sacrificio del brigadiere Carmine Tripodi; Commemorato a San Luca il brigadiere Tripodi, ucciso 41 anni fa; Omicidio del brigadiere Carmine Tripodi, archiviata l'inchiesta dopo 41 anni.
