Samuele Sartini parla delle sue emozioni nel mondo della musica durante un’intervista esclusiva, rilasciata nel suo studio a Milano, dove ha spiegato come il dancefloor possa diventare un luogo di ascolto autentico e non solo di ballo.

Ci sono artisti che parlano attraverso il volume, e altri che parlano attraverso il controllo. Samuele Sartini appartiene a questa seconda categoria: quella di chi ha attraversato il rumore del mondo senza mai confondere l’intensità con l’eccesso, l’energia con il caos, il successo con la perdita di sé. In un’epoca in cui la musica elettronica viene spesso raccontata come un territorio freddo, meccanico, disumanizzato, Samuele Sartini sceglie un’altra strada. Una strada fatta di misura, di ascolto, di responsabilità. Il suo remix ufficiale de L’emozione non ha voce non è solo un’operazione musicale: è un gesto di rispetto, quasi di pudore, verso un patrimonio emotivo che appartiene a più generazioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Samuele Sartini, l’intervista al DJ: “Quando il dancefloor impara ad ascoltare le emozioni”

A Moie, il 13 gennaio 2026, si terrà un incontro dedicato alla cura del benessere mentale ed emotivo.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: È disponibile in fisico e in digitale L’EMOZIONE NON HA VOCE (IO NON SO PARLAR D’AMORE) – SAMUELE SARTINI REMIX: intervista; Samuele Sartini: Remixare Celentano è il punto più alto della mia carriera. I social? Non mi condizionano; LAURA PAUSINI: fuori domani il nuovo album di cover, IO CANTO 2.

Samuele Sartini porta la dance italiana nel mondoMusica, successi internazionali e nuove emozioni che raccontano la carriera di Samuele Sartini tra remix iconici, collaborazioni prestigiose e una passione nata sul palco fin da giovanissimo ... ciakgeneration.it

Samuele Sartini, remix di L’Emozione Non Ha Voce (Io Non So Parlar D’Amore) di CelentanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Samuele Sartini, remix di L’Emozione Non Ha Voce (Io Non So Parlar D’Amore) di Celentano ... tg24.sky.it

E’ uscito ‘L’emozione non ha voce (Io non so parlar d’amore) Samuele Sartini Remix, una rivisitazione del classico senza tempo... - facebook.com facebook