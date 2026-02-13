Sampdoria-Padova probabili formazioni | le scelte di Gregucci e Foti

Gregucci e Foti preparano le formazioni di Sampdoria-Padova, sfida che si giocherà sabato 14 febbraio alle 15 allo stadio Luigi Ferraris, in una terza partita in sette giorni che mette alla prova la tenuta fisica delle due squadre.

Sabato 14 febbraio alle ore 15 un match importante per allungare la serie positiva e consolidare definitivamente la classifica in chiave salvezza Terza gara in una settimana. Sabato 14 febbraio alle ore 15 si gioca Sampdoria-Padova allo stadio Luigi Ferraris. La truppa di Gregucci e Foti ha finalmente cambiato marcia, non perde da cinque gare e nelle ultime tre ha portato a casa 7 punti vincendo contro Spezia e Modena e pareggiando contro il Palermo, un 3-3 però beffardo per la doppia rimonta finale dei rosanero. Gara da non sbagliare contro i biancoscudati, perché i blucerchiati hanno abbandonato la zona rossa della classifica e con una vittoria potrebbero scappare probabilmente in maniera definitiva, agganciando tra l'altro una diretta concorrente.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sabato 20 dicembre 2025, allo stadio Euganeo di Padova, si affrontano Padova e Sampdoria in una sfida cruciale.

